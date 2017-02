Eschbronn In der Umleitung kein Durchkommen

Aber erst auf lautstarke Aufforderung von Büttel Manne stieg FraMo (Franz Moser) auf die Bühne und machte die Narren mit den Schwierigkeiten des Regierens im Dorf vertraut. Ein Malheur und "Narrenstuck isch ausgelöst durch eine Bruck. Dia isch marod und bröckelt leicht, so dass sie einer neuen weicht." Auf der nötigen Umleitung stört eine "rote Scheibe – weißer Strich, was willst du mit dem Schilde sprich?" Einbahnschilder sind nur in der Stadt "der große Hit, die braucht mr in d’ Moosgass nit".

Das werden die Heuliecher bis Aschermittwoch besser machen, denn ihnen "liegt am Herzen, euch zuzufügen keine Schmerzen". Ihr Programm verbindet Tradition mit Moderne, besonders im Tanz der Heuliecher und Rotseehexen unter Feuer. Dafür überreichten die Elfer mit Gastsängerin MoniMo rote Rosen im Walzertakt.

Das waren nicht dieselben Lieder, wenn auch der Musikverein das von den Ärzten verordnete. Einen ganz anderen Takt gaben die "Mad Moves" vom Sportverein vor, die als Gangster mit der Polizei im Nacken behaupteten: "Wir wollen keinen Ärger." Sie beteuerten das auch noch mal mit einer Zugabe.

Gut abgestimmt zeigten die Musiker eine beschwingte Posaunen-Akrobatik, bei der das Blech über den Köpfen kreiste. Die anschließende Polonaise führte aus den blauen Bergen durch die Tischreihen auf die Bühne zum großen Background-Chor zu "Hulapalu". Was uns auch immer DJ Ötzi damit sagen wollte, es wurde laut gesungen.