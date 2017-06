Eschbronn Hundesportzentrum kann zufrieden sein

Platz 1 belegte Wolfram Ernst mit Lane, Platz 2 ging an Melanie Plaul mit Ronja und den dritten Rang belegte Manuela Rohrer mit Lou. In der Klasse 1 ging Gabriele Becker mit Bailey an den Start. Sie hatte ein paar Schwierigkeiten, konnte sich aber dennoch mit der Wertnote "gut" den zweiten Platz erkämpfen.

Der erste Platz in der Klasse 2 ging ebenfalls an ein Mitglied des HSZM. Tanja Braun mit Bandix gelang wieder einmal ein toller Lauf. Sie bekamen für ihre Leistung die Wertnote "vorzüglich".

Im Anschluss war eigentlich der Lauf der Klasse 3-Starter geplant. Nach den Gruppenübungen und der ersten Starterin musste aber der Wettkampf aufgrund eines Gewitters und eines kurzen Starkregens eine halbe Stunde unterbrochen werden. In dieser Klasse ging für den veranstaltenden Verein Katja Landwehr mit Easy an den Start. Den beiden gelang ebenfalls ein Superlauf. Sie kamen mit dieser Leistung verdient auf Rang 1.