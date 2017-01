Eschbronn Hürdenlauf eines Bauvorhabens

Das Ratsgremium fasste in seiner Sitzung am Dienstag den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Sondergebiet Obst- und Gartenbauanlage Ob dem Brenntenwald". Damit werden die rechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung der bestehenden Hütte geschaffen.

Wie Bürgermeister Franz Moser erläuterte, betreibe der OGV eine Schulungs- und Versuchsanlage auf seinem 2700 Quadratmeter großen Grundstück im Außenbereich. Die Fläche sei mit heimischen Obstbäumen und standortgerechten Hecken und Sträuchern bepflanzt. Außerdem seien ein Biotop angelegt und Einrichtungen zur Stärkung heimischer Tierarten gebaut worden. Um Maschinen und Geräte unterzustellen, habe der Verein bereits 1993 eine rund 20 Quadratmeter große Hütte errichtet, die 2003 erweitert worden sei. Die Beschaffung weiterer Geräte erfordere eine nochmalige Vergrößerung des Schuppens.

Zudem benötige der Verein einen überdachten Unterstand, um Teilnehmern von Schulungen und Helfern bei Arbeitseinsätzen auf der Anlage Schutz gegen Kälte, Niederschläge und Sonne zu bieten. Die Anlage betreibe der OGV nicht speziell für sich selbst. Das Angebot mit Schneidekursen und die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches für Besitzer von Obstgärten und Streuobstwiesen richte sich an die gesamte Öffentlichkeit. Außerdem beteilige sich der Verein mit wöchentlichen Angeboten am Jugendbegleitprogramm der Grundschule und bringe Kindern auf seinem Gelände Natur- und Landschaftsschutz näher, so der Bürgermeister.