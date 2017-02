Eschbronn Gleich mehrere Fördertöpfe angezapft

Eschbronn-Locherhof (lh). Wie Bürgermeister Franz Moser in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erinnerte, habe die Kommune bereits in den Jahren 2013 und 2014 durch ihr Engagement mit der Deutschen Telekom die Breitbandversorgung im Ort auf einen Stand gebracht, der deutlich besser gewesen sei, als in anderen Gemeinden des Landkreises Rottweil. Derzeit ziehe der Landkreis mit seinem Projekt nach.

Da ein weiterer Ausbau von Seiten des Kreises nicht vorgesehen sei, wolle die Gemeinde erneut selbst aktiv werden. Mit dem im Vorjahr gestarteten Projekt "Gas und Glas" plane man mit dem Energieversorger EGT Triberg den nächsten Schritt, um eine Glasfaserverbindung von den Verteilerkästen bis in die Häuser zu realisieren.

Für Ausbaumaßnahmen in Mariazell sei 2015 ein Förderantrag beim Land gestellt worden. Ebenso habe die Kommune im Oktober vorigen Jahres einen Zuschussantrag für Beratungsleistungen aus dem Bundesförderprogramm gestellt, um für noch nicht erschlossene Bereiche eine Planung und eine Ausbaustrategie zu entwickeln. Er gehe davon aus, dass er am heutigen Freitagabend von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CDU) bei dessen Besuch in Rottweil den Bewilligungsbescheid erhalte und rechne mit einer Förderung von 100 Prozent.