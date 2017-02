Eschbronn Gerold Neumaiers finale Bilanz

Für 25-jährige passive Mitgliedschaft ehrte Vorsitzender Joachim Schaumann den früheren Saxophonisten und Schriftführer Dietmar Jauch sowie "Bedienung" Monika Storz.

Als wichtige 2017er-Termine bezeichnete der Vorsitzende das Wertungsspiel in Pfohren (28. Mai), Sommerhock der Bläserjugend im Schulhof (30. Juli), dreitägige Konzertreise nach Südtirol (1. bis 3. September), Herbst- und Schlachtfest in der Mühlbachhalle (5. November), Probenwochenende (1. bis 3. Dezember) sowie das Weihnachtskonzert (16. Dezember). Außerdem ist am 9. April ein Vorspielnachmittag durch die Bläserjugend geplant, diesmal in der Turnhalle Locherhof.

Außerdem will sich der Musikverein sozial engagieren und durch ein kleines (kostenloses) Konzert in einer Einrichtung älteren oder behinderten Menschen eine Freude bereiten. Wie der Vorsitzende anmerkte, müsse die jetzige Version des Hemdglonkerballs zusammen mit dem Sportverein und der Narrenzunft unterstützt werden. Wenn der Musikverein bei der Organisation mitmache und spiele, stelle er sich positiv dar. Ideen für Programmpunkte seien willkommen.