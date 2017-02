Eschbronn Gerold Neumaiers finale Bilanz

Derzeit bestehe die Bläserjugend aus 37 Aktiven. Allein 19 davon spielten im Hauptorchester Mariazell. Dies stelle eine stattliche Zahl dar, gemessen bei 45 Aktiven der Hauptkapelle. Weitere 15 Jugendliche musizierten im Jugendorchester und sechs Kinder im Vororchester. Weil das Solo von Sophia Flaig beim Weihnachtskonzert im hinteren Drittel der Halle kaum hörbar gewesen sei, müsse überlegt werden, mit Mikros zu arbeiten, so Neumaier.

Der Verein habe vor 20 Jahren zur Nachwuchsgewinnung eine Blockflötengruppe eingeführt. Diese sehe er nun vor dem Aus, nachdem die Grundschule die musikalische Früherziehung übernommen habe. Wenn dann der unterrichtende Musiklehrer vom Akkordeonorchester Locherhof komme, dürfe sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden. Auch so könne man andere Vereine ausbooten, beklagte sich Neumaier.

Mittlerweile sei er 30 Jahre in der Jugendarbeit tätig. In dieser Zeit seien mehr als 200 Kinder und Jugendliche auf Kosten des Vereins ausgebildet worden. Wenn er in die Runde blicke und sehe, was davon übrig geblieben sei, stimme ihn das traurig. Er danke allen, die ihn in diesen drei Jahrzehnten unterstützt und begleitet hätten, sagte Neumaier.