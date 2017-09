Eschbronn Geld soll aus drei Quellen sprudeln

Eschbronn-Locherhof. Bürgermeister Franz Moser erinnerte im Gemeinderat an den Ratsbeschluss aus dem Jahre 2014, der die Zusammenlegung der Grundschule Eschbronn am Standort "Lange Gasse" in Mariazell und die Aufhebung des Schulstandorts Locherhof beinhaltete.

Dem vorausgegangen waren ein Empfehlungsbeschluss der Schulgremien und eine Bürgerbeteiligung. Anschließend wurde ein Raumprogramm erstellt, das das Regierungspräsidium Freiburg genehmigte. Dem zufolge fehlen am Schulgebäude in Mariazell für den Unterrichts-, Lehrer- und Verwaltungsbereich zwischen 167 und 239 Quadratmeter Fläche. Nicht enthalten sind darin Erschließungs- und Nebenräume wie Toiletten, Heizraum, Flure und Treppenhaus, die im Verhältnis zu den Nutzflächen von 40:60 stehen.

Der Gemeinderat, so Moser, habe sich in mehreren Sitzungen und Klausurtagungen mit der Baumaßnahme und der Planung beschäftigt. Insbesondere sei die Kostensituation für die Variante Umbau, Instandsetzung und Erweiterung sowie die Alternative Abbruch und Neubau durchleuchtet worden. Finanziell zu schultern sei nur Variante eins, schilderte der Bürgermeister.