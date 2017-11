Eschbronn Für verletzte Schafe

Während das Vorhaben eines Bauherrn in der Teufenstraße 68 zum Neubau einer Dachgaube und die damit verbundene Befreiung einstimmig befürwortet wurden, gab es beim Antrag zum Abbruch und Neubau eines landwirtschaftlichen Okönomiegebäudes in der Mariazeller Straße 42 eine Gegenstimme. Wie Bürgermeister Franz Moser erläuterte, soll der bisherige Schuppen abgebrochen und durch einen um etwa die Hälfte größeren Neubau mit 20 Grad geneigtem Satteldach ersetzt werden. Vorgesehen seien eine Holzfachwerk-Konstruktion mit Holzverschalung und eine Dacheindeckung mit Ziegeln. Das Bauvorhaben liege nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans, wohl aber innerhalb der Abrundungssatzung. Damit sei ein Gebäude zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfüge und die Erschließung gesichert sei, so Moser.

Mit der Baumaßnahme sei eine Änderung der Nutzung beabsichtigt. Der Bauherr halte Schafe und Ziegen zur Offenhaltung der Landschaft. Für verletzte Tiere, die nicht auf der Weide behandelt werden können, brauche er einen geeigneten Platz. Aus Sicht der Verwaltung könne dem Vorhaben zugestimmt werden, sagte Moser.

Gemeinderat Christoph Meyer-Sander lobte das Vorhaben. Das neue Gebäude sehe nach der Fertigstellung sehr gut aus und passe zum dörflichen Charakter von Locherhof.