Beim traditionellen Herbst- und Schlachtfest des Musikvereins Mariazell kamen die Gäste in der vollbesetzten Mühlbachhalle auf ihre Kosten. Zur Schlachtplatte lieferte der Musikverein Harmonie Winzeln den musikalischen Auftakt mit einer Mischung aus traditioneller und moderner Blasmusik. Nachmittags unterhielt der Musikverein Dunningen bei Kaffee und Kuchen, während die Jüngsten sich in der Kinder-Ecke schminken ließen oder beim Basteln selbst kreativ wurden. Ein musikalisches Schmankerl bot die "Biraböhmische Blasmusik" (Bild), die mit stimmungsvollen Polkas und Gesangseinlagen dem Publikum bis spät in den Abend einheizten. Foto: Schaumann