Eschbronn Engagement bringt Leben in Verein

Jugendleiterin Janina Löffler teilte mit, dass der Vereins-Nachwuchs zahlreiche Termine in- und außerhalb der Gemeinde wahrgenommen und sich dabei sehr gut präsentiert habe. Aktuell sind im Musikverein Locherhof 25 Kinder in Ausbildung. Besonders freute sie sich, dass das Vororchester "Da Capo" jetzt in einheitlichen, orangen T-Shirts auftreten kann.

Im gemeinsamen Jugendorchester mit dem Musikverein Mariazell musizieren aktuell 27 Kinder und Jugendliche. Über dessen laut Mitteilung hohes musikalisches Niveau berichtete Dirigentin Raffaela Stern. Sie plant einen Auftritt des Jugendorchesters im Europa-Park Rust, auf den die Kinder und Jugendlichen schon sehr gespannt sind.

Dirigent Johannes Romer zeigte sich zufrieden mit der musikalischen Visitenkarte, die der Verein in- und außerhalb der Gemeinde abgegeben hat. Man habe aus der aktuellen Besetzung das Beste herausgeholt und vom Publikum immer positive Resonanz bekommen. Er hob hervor, dass gerade in den schwächeren Registern sehr zuverlässige Musiker sitzen, sodass man ohne Aushilfsmusiker auskomme. Auch im vergangenen Jahr habe man wieder junge Musiker in das Hauptorchester integrieren können, freute sich Romer.

Anschließend leitete Bürgermeister Franz Moser die Wahlen, bei denen alle zu wählenden Ausschussmitglieder in ihren Ämtern bestätigt wurden: der Vorsitzende Bernhard Kopp, Kassierer Harry Staiger, Schriftführerin Sarah Hettich, Walter Ebert als passives Ausschussmitglied sowie Erwin Binder als Kassenprüfer.

In der Hauptversammlung des Musikvereins Locherhof wurden langjährige passive Mitglieder geehrt. Für 15-jährige passive Mitgliedschaft erhielten Carsten Ebert, Manfred Grenz und Heiko Westphal die bronzene Ehrennadel. Die goldene Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Gunther Berger, Georg Jäckle, Siegfried Kammerer, Hartmut Martin und Elsbeth Romer. Für 50-jährige Vereinstreue konnte der Vorsitzende Bernhard Kopp Gerhard Brendel, Walter Ebert und Manfred Schmieder mit der goldenen Ehrennadel ehren. Aufgrund besonderer Verdienste um den Musikverein Locherhof wurden Gunther Berger und Manfred Schmieder zu Ehrenmitgliedern ernannt.