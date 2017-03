Eschbronn "Eine neue Leber ist wie ein neues Leben"

Eschbronn-Locherhof. Schon beim Einzug der gastgebenden Hecke-Pfiefer, der Heuliecher und der Geistersteinhexen kochte die Stimmung beim Zunftball in der Festhalle Locherhof. Mit getanztem Brauchtum der Zünfte und Hexen aus Locherhof und Mariazell fand der Zunftball in der voll besetzten Halle seinen Auftakt. Die "Chili Chicken" waren sich nicht ganz sicher über ihre Mütter ("Ain’t Your Mama"), tanzten aber trotzdem ganz unbekümmert und ausgelassen. Auch die "No Limits" von der Narrenzunft Mariazell kannten in ihren fetzigen Bewegungen kaum Grenzen und begeisterten die Zuschauer, so dass eine Zugabe fällig wurde. Das gehört bei den fetzigen Mexikanerinnen der Jazztanzgruppe aus Dunningen schon zum Programm. Die feschen Mädels und die Herren unter riesigen Sombreros sind ja auch schon seit elf Jahren begeistert begrüßte Dauergäste und ein fester Bestandteil des Balls in Locherhof. Für ihre Auftritte in Schnapszahl gibt es unter Narren einen Orden für alle.