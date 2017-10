Eschbronn Ein bescheidenes Vermögen errechnet

Eschbronn-Locherhof. In der Sitzung des Gemeinderats stellte Ratsmitglied Manfred Schmieder die Vermögensbewertung der Gemeinde nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHHR) vor.

Er hatte im vergangenen Jahr mit seiner Firma Schmieder Datentechnik als günstigster Bieter vom Gemeinderat den Auftrag zur Bewertung erhalten.

Wie Schmieder erläuterte, wird bei der Doppik das kommunale Vermögen in verschiedene Kontengruppen eingeteilt. Unbebaute Grundstücke seien mit den Durchschnittswerten erfasst und auf 0,77 Euro pro Quadratmeter festgesetzt worden. In der Summe sind sie zum Ende des Jahres 2018 hochgerechnet knapp 600 000 Euro wert. Die Grundstückswerte in den Neubaugebieten und im Gewerbegebiet "Ob Heckenwald" entsprächen den Anschaffungskosten.