Eschbronn Die rosigen Aussichten sind mit Vorsicht zu genießen

Kämmerin Heike Weißer legte dem Gemeinderat in dessen Sitzung einen zweiten Zwischenbericht zum Verlauf des aktuellen Haushaltsjahrs vor. Dem Zahlenwerk zu Folge sind bei der Gewerbesteuer knapp 200 000 Euro an Mehreinnahmen zu erwarten. Der Planansatz lag bei 400 000 Euro. Rund 39 000 Euro mehr nimmt die Kommune bei der Grundsteuer A und B ein, als Folge der Erhöhung der Hebesätze. Dieses Geld soll später zur Finanzierung des Eigenanteils bei der Flurneuordnung verwendet werden. Statt 800 000 Euro bei Schlüsselzuweisungen vom Land und aus dem Topf der kommunalen Investitionspauschale rechnet die Kämmerin mit Einnahmen von 833 000 Euro. Der kalkulierte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird dagegen um 40 000 Euro niedriger ausfallen.

Geringere Ausgaben erwartet Weißer bei den Personalkosten, da nicht das ganze Jahr alle Personalstellen besetzt waren. Auf der anderen Seite sind bei der Gewerbesteuer 40 000 Euro mehr an Umlage zu bezahlen. 11 300 Euro weniger als geplant muss die Gemeinde als Kreisumlage abführen. Unterm Strich ergeben sich Nettomehreinnahmen von 243 400 Euro. Um diese Summe könnte die geplante Zuführungsrate in Höhe von 317 000 Euro vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt noch steigen.

Dadurch bräuchte für die Finanzierung des Vermögenshaushalts die vorgesehene Entnahme aus den Rücklagen von 367 000 Euro nicht voll ausgeschöpft werden. Die Kämmerin mahnte allerdings zur Vorsicht, da aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018 höhere Umlagen zu zahlen seien.