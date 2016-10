Eschbronn Die Abwassergebühr bleibt stabil

Kämmerin Heike Weißer stellte dem Gemeinderat die Neukalkulation der Gebühren für Schmutzwasser und Oberflächenwasser vor. Dieser Kalkulation zufolge wurde in den Jahren 2010 bis 2013 keine Kostendeckung erzielt und in diesem Zeitraum fielen sogar Fehlbeträge an.

In den folgenden Jahren 2014 und 2015 gab es dagegen Überschüsse und auch für 2016 geht Weisser von einem Gewinn von Höhe von rund 13 600 Euro aus. Weil jedoch bei der Abwasserbeseitigung keine Gewinne erwirtschaftet werden dürfen, werden sie auf Rechnungen der Folgejahre übertragen. Dadurch begünstigt ergab die Neukalkulation für 2017 eine kostendeckende Gebühr für das Abwasser von 2,49 Euro je Kubikmeter und 0,24 Euro je Quadratmeter für die Beseitigung des Niederschlagswassers.

Bürgermeister Franz Moser empfahl dem Gemeinderat deshalb, es bei den aktuellen Gebührensätzen von 2,50 Euro und 0,27 Euro zu belassen. Er äußerte außerdem die Zuversicht, auch über 2017 hinaus konstante Gebühren anbieten zu können.