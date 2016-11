Eschbronn Das wochenlange Üben macht sich bezahlt

Das wochenlange fleißige Üben wurde für Mia Schmid aus Hardt in der Solo-Altersgruppe der Neun- und Zehnjährigen mit dem Prädikat "hervorragend" und dem zweiten Platz belohnt. In der Altersgruppe der Elf- und Zwölfjährigen erspielte sich Elias Schmid aus Hardt das Prädikat "sehr gut". In der Solo-Altersgruppe der 13- und 14-Jährigen überzeugte Lukas Benner und erspielte sich das Prädikat "ausgezeichnet". Das Duo Lara-Sophie und Lena-Marie Schmid aus Hardt erreichten in der gleichen Altersgruppe das Prädikat "ausgezeichnet" und erspielten sich den dritten Platz. In der Solo-Altersgruppe der 15- und 16-Jährigen konnte Lisa Koblitz aus Dunningen mit dem Prädikat "ausgezeichnet" und dem dritten Platz ihr Können unter Beweis stellen. Betreut und unterstützt wurden die Nachwuchsspieler von Uwe Rapp.