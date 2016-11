Eschbronn Dampfende Kessel und musikalische Leckerbissen

Auf dem Teller deftige Speisen, auf der Bühne zünftige Unterhaltung durch die Musikvereine aus Wittershausen und Rottweil-Altstadt, so ließen sich auch die ersten Schneeflocken vor den Fenstern gut ertragen. Mit bewährtem nachmittäglichem Programm für die Kinder und reichlicher Auswahl am leckeren Kuchenbüffet verstrichen die kurzweiligen Stunden in der vollen Halle schnell. Um 16 Uhr nahmen "Sepple’s Musikanten" auf der Bühne Platz und sorgten für stimmige musikalische Unterhaltung bis in die frühen Abendstunden. Erst nach mehreren Zugaben, zu welchen sie das begeisterte Publikum aufforderte, durften die Musikanten die Bühne verlassen.