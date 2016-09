Eschbronn Brücke ist betoniert

Moser hofft, dass der Fertigstellungstermin im November doch gehalten werden kann, zumal es für die Brücke über den Eschbach innerörtlich eigentlich keine richtige Umleitung gibt. Es sind zwar zwei Strecken vorhanden, die per Einbahnstraße quasi einen Ring bilden, doch sind diese eigentlich nicht für Lastwagen geeignet, die dort auch immer wieder durchbrausen – nicht jeder halte sich an die extra ausgewiesene Tempobeschränkung auf 30 Stundenkilometer und auch an die Einbahnstraßenschilder (wir berichteten).

Dass die Bürger von Eschbronn durch Baumaßnahmen derzeit sehr belastet sind, bedauert Moser, denn es wird in diesem Jahr Mariazell mit Gas versorgt – im nächsten Jahr Locherhof. Die Anschlussquote sei sehr hoch, auch weil gleichzeitig Glasfaser verlegt werde.