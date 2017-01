Eschbronn Besuch der Sternwarte

Mit einem Teleskop kann von der Sternwarte aus die Sonne beobachtet werden. Abendessen und Übernachtung in einem Sechs-Bett-Zimmer mit Schlafsack sind in der Sternwarte vorgesehen. Nach dem Essen soll die Aufgabe der Sternwarte erläutert werden, weitere Beobachtungen mit dem Teleskop sind möglich. Am 21. Mai ist eine weitere Wanderung vorgesehen, die Wanderstrecke beträgt rund 13 Kilometer. Bei beiden Wanderungen wird ein Picknick eingeplant.

Anatol bietet interessierten Eschbronnern die Teilnahme an. Zu beachten ist, dass die Anfahrt aus Eschbronn schon am 19. Mai erfolgen müsste, die Rückreise wäre frühestens am 22. Mai möglich. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, die Reise etwas zu verlängern und Wanderungen rund um Le Tholonet einzuplanen. Interessierte werden gebeten, sich beim Bürgermeisteramt oder bei Familie Schmieder, Telefon 07403/ 75 52, anzumelden.