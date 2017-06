Eschbronn Besuch bei Polizei und dem "Brantner Bäck"

Einige Tage später stand das Polizeirevier in Schramberg auf dem Besuchsplan. Begrüßt wurden die Vorschüler von Jürgen Moosmann in seiner kugelsicheren Weste und der Uniform. An seinem Gürtel sind Pistole, Handschellen, Pfefferspray, Taschenlampe und der Schlagstock befestigt. All diese Dinge muss ein Polizist immer griffbereit haben.

Nun ging es für die Kinder ab ins Gefängnis. Die Zellen sind nicht sehr gemütlich mit dem Holzbett und der Toilette im Boden mussten sie feststellen. Einen Häftling darf man nicht einfach wieder gehen lassen. Vorher werden Fingerabdrücke genommen und abgespeichert. Die Kinder durften ihre Fingerabdrücke mit nach Hause nehmen. Moosmann zeigte den Kindern wie man Fingerabdrücke am Tatort sichert.

Als die Kinder dann den Dienstwagen besichtigen durften und er die Sirene einschaltete, mussten sie sich die Ohren zuhalten.