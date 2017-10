Eschbronn Auch Alteingesessene können Neues entdecken

Die beiden Wanderführer gruben allerlei interessante Geschichten um die Gemarkungsgrenzen, die etwas mehr als 20 Kilometer lang sind, ausgegraben. Vom Treffpunkt an der Zunftstube Sternen ging es an die ehemalige Landesgrenze zwischen Württemberg und Baden entlang. Die Grenzsteine sind noch fast vollständig erhalten.

Die Wanderung führte bis kurz vor Hardt, wo es im Interesse der gewerblichen Entwicklung eine Gemarkungsänderung gab. Das Katzenmoos gehört seitdem zur Gemarkung Hardt.

Eine erste Rast wurde nach der Wegstrecke über die Gaisfurt, den Burschachen und den Friedrichsberg beim Zimmergeschäft Moosmann eingelegt. Die zweite Etappe führte Richtung Hutneck über das Feurenmoos zum Schorenwinkel kurz vor Schönbronn. Auch hier wurde versucht, so nahe wie möglich entlang der Gemarkungsgrenze zu wandern. Und selbstverständlich wurde auch der einzige Grenzstein zwischen Schönbronn und Eschbronn besichtigt, der das Eschbronner Wappen trägt. Vorbei am Hof der Familie Rapp, der in Teilen auf Eschbronner Gemarkung steht, ging es dann an Oberlocherhof vorbei. Dort wurde noch ein kurzer Abstecher zum Geisterstein unternommen. Im Schachen gab es auch eine Besonderheit zu berichten. Das letzte Gebäude an der Straße gehört nämlich zur Gemarkung Schönbronn. Es wird erzählt, dass die Bewohner des Gebäudes bei der Kommunalreform am Küchentisch darüber abstimmen durften, zu welcher Kommune sie gehören wollten. Die Bewohner hätten sich mehrheitlich für Schramberg entschieden. Auf der Schlussetappe, die auf herrlichen Wegen wieder über den Teufenbach zum Harzwald und über das Täle und schließlich wieder zurück zur Zunftstube Sternen führte, gab es nochmals Zuwachs an Mitwanderern. Im Mühlweg wurde dabei kurzfristig vom Grenzverlauf abgewichen, weil die Einladung zum Umtrunk beim nahen Anwesen von Mitwanderern dann doch allzu verlockend war.