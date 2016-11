Eschbronn Atemschutzträger retten Personen aus Gefahr

Eschbronn. Am Nachmittag ertönten die Sirenen in Mariazell und Locherhof: Übung für die Feuerwehr. Simuliert wurde ein Brand in der Lagerhalle der Firma KTW Weisser. Das dort gelagerte Kunststoffgranulat war in Brand geraten. Laut Übungsszenario war bekannt, dass sich Personen im Lager aufhalten. Schnell waren die Einsatzleiter mit dem Mannschaftstransportwagen vor Ort, um die Lage zu begutachten. Aus der Lagerhalle stieg schon Rauch.