Eschbronn Akten gehen auf Reise

Dies teilte Bürgermeister Franz Moser in der Sitzung des Gemeinderats mit. Bis 27. März ist es im Rathaus Dunningen noch möglich, Einsicht ins Grundbuchamt, zu dem auch Eschbronn gehört, zu nehmen. Zum 10. April schließt die Einrichtung endgültig und für Dunningen und Eschbronn ist dann das elektronische Grundbuchamt beim Amtsgericht Sigmaringen zuständig. Wer sich jedoch nach Grundstücken in Eschbronn erkundigen will und ein berechtigtes Interesse hat, braucht deshalb nicht nach Sigmaringen zu fahren. Die Gemeinde Eschbronn bietet einen kostenpflichtigen Service für einen elektronischen Grundbuchauszug an, wie der Bürgermeister verriet.

Die Grundbücher wurden bisher im badischen Landesteil von kommunalen oder staatlichen Grundbuchämtern und in Württemberg von den Bezirksnotariaten geführt. Durch eine Grundbuchamtsreform wurden die Zuständigkeiten in beiden Landesteilen vereinheitlicht und die Grundbücher sukzessive in mehrere zentrale Amtsgerichte eingegliedert.

In Baden hat diese Eingliederung bereits im April 2012 begonnen, in Württemberg ab 2016.