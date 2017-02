Eschbronn Akkordeonspieler treten sogar in Indien auf

Schriftführer Gerd Broghammer ließ in seinem Bericht das Jahr 2016 Revue passieren. Ehrendirigent Max Rapp gratulierte dem gesamten Orchester zu seiner herausragenden Leistung. Mit dem Musikstück Bagatelle wurden beim Doppelkonzert im Dezember Erinnerungen an frühere Zeit geweckt. Ein Niveau auf höchster Ebene, so Max Rapp, habe hier das Hauptorchester unter Beweis gestellt. Das Ehemaligen-Orchester hatte sich vergangenes Jahr zu zwölf Proben getroffen und verzeichnete drei Auftritte. Rudi Staiger, Ehrenvorsitzender und Dirigent des Ehemaligen-Orchesters, lobte seine Spieler für den Einsatz und den guten Probenbesuch. Nicht zu vergessen seien die fröhlichen Musikproben und die geselligen Stunden.

Bürgermeister Franz Moser würdigte die Leistungen des Akkordeonorchesters. Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Jens Dietz für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt, ebenso Uwe Rapp als musikalischer Leiter. Ute Mailat und Jasmin Albrecht wurden als Beisitzer in ihrem Amt für weitere zwei Jahre gewählt. In der Jugendversammlung wurde Saskia Broghammer als Jugendleiterin gewählt. Jasmin Albrecht und Maresa Rapp sind Stellvertreterinnen der Jugendleitung. Beibehalten wurde das Konzept mit den Mentoren für die Jungend. Laura Broghammer und Tabea Kammerer erklärten sich bereit, das Amt für ein weiteres Jahr zu übernehmen.