Das hätten sich Bürgermeister Peter Boch und die Epfendorfer nicht träumen lassen. Bereits in seiner ersten Amtsperiode bewirbt sich der 36-Jährige aus der Gemeinde weg. Das Leben geht eben manchmal seine eigenen Wege. Dem Rathauschef das Streben nach beruflichen Fortkommen zu verübeln, wäre sicherlich falsch. Der Verwaltungs-Quereinsteiger hat in seinen sechs Amtsjahren viel in Epfendorf bewegt. Seine offene und authentische Art kommt bei den meisten Bürgern gut an. Er hat frischen Wind in die Kommune gebracht. Und so drücken ihm auch viele die Daumen für seine Kandidatur, obgleich sie ihren Schultes ungern ziehen lassen würden. Wird er im Mai allerdings nicht zum OB von Pforzheim gekürt, muss er hier mit dem Makel weitermachen, dass Epfendorf für ihn womöglich nur die zweite Wahl ist.