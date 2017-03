Epfendorf Zwei Bands rocken "Primels Bar" in Talhausen

Begleitet wird Herzlos von der 2007 in Villingen gegründeten Band Thekenproleten. Als Vorband gibt es von ihnen Deutschrock auf die Ohren. Mit Covern von "Die Böhsen Onkelz" haben sie ihre Musikkarriere begonnen. Nun werden sie auch mit eigenen Songs in "Primels Bar" einheizen. Das haben sie bereits öfters in Talhausen bewiesen. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 20 Uhr. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich.