Epfendorf Zündelnde Kinder haben Brand gelegt

Epfendorf - Der Brandgeruch hängt immer noch in der Luft. Zwei Wochen ist es her, dass ein Ökonomiegebäude des Biolandhofs Sauter in Epfendorf ein Raub der Flammen wurde – und mit ihm fünf Schweine. Die Rinder konnten gerettet werden. Johannes Sauter und seine Frau waren zum Zeitpunkt des Brandes noch im Urlaub. Seine Söhne hätten die Situation aber sehr umsichtig gemeistert, sagt er.