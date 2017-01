Epfendorf Wo Natur zum Wunder wird

Epfendorf. Im Sommer übertönt das Rauschen der Schlichem jedes Gespräch, erzählt Uwe Mei. Doch jetzt liegt alles in Stille da. Der Schnee schluckt jedes Geräusch. Lediglich Vogelzwitschern ist hier und da zwischen den Ästen zu hören. "Wenn man Glück hat, entdeckt man einen Eisvogel", sagt Mei. Allerlei seltene Pflanzen und Tiere wie Uhus und einst sogar Wanderfalken sind im größten Naturschutzgebiet im Kreis Rottweil zu finden. Doch was im natürlichen Mischwald den Blick magisch anzieht, ist die Schlichem, die sich tief in den Muschelkalk gegraben hat. Im Sommer entladen sich die Wassermassen kaskadenartig über die geschichteten Steinwände in den Fluss.

"Die Landschaft ist zu jeder Jahreszeit ein Naturschauspiel", sagt Mei mit leuchtenden Augen, während er vorsichtig über den schneebedeckten Pfad geht. Je näher es zur gestauten Stelle geht, umso dicker ist das Eis und umso anziehender die Reflexion der Sonnenstrahlen auf der glatten Oberfläche.

Als Naturschutzwart des Schwäbischen Albvereins in Epfendorf ist es Mei eine Herzensangelegenheit, die Liebe zur Natur weiterzugeben. "Oft vergisst man, welche schönen Orte direkt vor der Haustür liegen", meint er. Der gebürtige Epfendorfer verbindet viel mit der Schlichemklamm. In seiner Jugend hat er hier noch gezeltet, behütet von einem knorrigen Baum und dem Himmelszelt.