Epfendorf Wie bunt war das denn?

Epfendorf. Der Turnverein Epfendorf war zu Gast beim Turnfest in Berlin. Am Samstagmorgen bog ein großer Reisebus in eine kleine Straße in Richtung Arnold- Zweig-Grundschule im Berliner Stadtteil Pankow ein. An Bord waren mehr als 30 Mitglieder des Turnvereins Epfendorf, die nach fast 800 Kilometer endlich an ihrem Ziel ankamen.