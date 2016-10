Epfendorf Weitere Treffen sollen folgen

Epfendorf. Von den rund 200 Unternehmern in der Gemeinde hatten doch zehn den Weg nach Trichtingen gefunden, wo man sich in der Fahrschule von Henriette Heidersberger traf.

Hier bekam jeder einen Fahrprüfungsbogen ausgehändigt, um für sich zu überprüfen, was von der vor vielen Jahren abgelegten Führerscheinprüfung noch an Wissen da war. Die Laune war gut, und die Gäste waren an einem gegenseitigen Kennenlernen sehr interessiert.

Bürgermeister Boch informierte die Gäste über die derzeitige Situation der durch Hangrutschungen beschädigten Straßen in der Gemeinde und wies auch auf die immensen Kosten hin, die auf die Straßenbaubehörde zukommen werden. Die Gemeinde hat sich mit einem Beschilderungsleitsystem befasst, um zum einen Werbung für die doch zahlreichen Betriebe in der Gesamtgemeinde zu machen, andererseits aber auch Besuchern und Lieferanten ein Leitsystem an die Hand zu geben, um die Firmen besser finden zu können. Obwohl nicht ganz billig, zeigten sich die Besucher von der Idee sehr angetan.