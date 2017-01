Epfendorf Wanderfreunde gehen wieder auf Tour

Epfendorf. Diese Erlebnisse und Gefühle will der Verein auch anderen ermöglichen und weitergeben. Auch im neuen Jahr sind daher viele Ausflüge geplant.

Wenn es demnächst wieder schneien sollte, wird die Landschaft um Dürrenmettstetten ein schönes Winter-Naturerlebnis. Eine Wandertour ist für Sonntag, 5. Februar, vorgesehen. Ganz anders kann der Winter am 19. Februar und 26. März am geheizten Kachelofen und in kuscheliger Atmosphäre in der Epfendorfer Harzwaldhütte gesellig erlebt werden. Bei optimaler Schneehöhe werden kurzfristig Spuren mit Schneeschuhen gezogen, bevor im März mit einer Wanderung zum Trichtinger Fackelfeuer der Winter ausgetrieben wird.

Im April wird dem Osterhasen im Harzwald nachgestellt, während hoffentlich viele fleißige Helfer Platz und Hütte für die Sommersaison vorbereiten. Die erste Tageswanderung wird am Sonntag, 23. April, auf dem Fohrenbühl angeboten. Gleich Anfang Mai geht es dann mit Wandern und Kultur bei der 3. Stäffele-Tour in Stuttgart bergauf und -ab. Der erste richtige Gipfel wird am 21. Mai bei Denzlingen bestiegen: der Kandel. Gesellig, aber auch sportlich geht es beim Boule-Turnier zu.