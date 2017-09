Epfendorf Wahlkampf 4.0

Seit seiner Erschließung ist im Gewerbegebiet Schroten in Trichtingen nicht viel passiert. Die Firma IDI Gazeley Brookfield Logistics aus Frankfurt vermarktet die Fläche. 80 bis 150 Arbeitsplätze wolle das Logistikunternehmen hier schaffen, hieß es im August 2016. Es sei die Aufgabe des Gemeinderats und des neuen Bürgermeisters, einen ordentlichen Branchenmix hinzubekommen – ohne zu große Emissionen, meinte Mark Prielipp. Catrin Hils hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung erfahren, dass wohl schon ein Bauplatz vermarktet sei. Es laufe was. Hubert Kogel will gemeinsam mit Wirtschaftsförderern auch überregional in Kontakt kommen. Die Vermarktung habe die Gemeinde aber wohl aus der Hand gegeben. Erst mal nachprüfen, wie da die Verträge aussehen, ist die Strategie von Michael Jojade. Sei das Baugelände bereits verkauft, könne man es bei Nichtbelegung womöglich zurückkaufen.