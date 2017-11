Epfendorf Von Reformation zur Konfirmation

Was haben die Trichtinger von der Reformation erfahren? Diese Frage stehe im Mittelpunkt der Ausstellung, so Beck. Es finden sich Spruch- und Gebetsbücher verschiedener Jahrgänge. Die Bücher des ehemaligen Trichtinger Pfarrers Christoph Weismann sind ebenfalls ausgestellt. Dieser widmete sein Lebenswerk dem Katechismus von Johannes Brenz. Das Vorwort zu seinem Buch über Brenz Werke schrieb Weismann in Trichtingen. Es sei sehr lesenswert, so Beck.