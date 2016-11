Epfendorf Vierköpfige Familie ist voller Dankbarkeit

Unbewusst spüren auch die Kinder die Geborgenheit in Epfendorf und dass die zwei Zimmer mit Küche und Bad, unter einem Dach mit Familienmitgliedern aus vier Generationen, keine simple Bleibe sind, sondern ein Heim, ein Zuhause. Mit großer Herzlichkeit gehen hier alle Menschen miteinander um. Beide Seiten loben die gegenseitige Unterstützung und sind interessiert an der jeweils anderen Kultur. Berührungsängste gibt es nicht, sondern Respekt und gegenseitiges Verständnis. "Da ist ein Gott für alle Leute", sagt die Muslima wie selbstverständlich.

Sibylle Sauter kam die große Ehre zu, Anila zum ersten Mal die Haare schneiden zu dürfen – ein wichtiges Familienritual, für das der Geburtstag von Johannes Sauter nicht zufällig ausgewählt wurde. Ein Foto an der Wand erinnert an den Festtag. Beide Familien haben gemeinsam Weihnachten gefeiert und die Taufe von Sauters Enkelsohn, die Fronleichnamsprozession besucht, in der Landwirtschaft und im Garten gearbeitet, Kuchen gebacken und vieles mehr. Auch von der Epfendorfer Bevölkerung gab es Unterstützung, etwa bei Fahrten zum Kinderarzt oder zum Tafelladen und beim Deutschunterricht. Sebahate und Bardül waren die einzigen, die kontinuierlich an der von Amts wegen bezahlten Maßnahme teilgenommen haben. Als das Angebot aus Finanzierungsgründen gestrichen wurde, half Sozialpädagogin Irmgard Kuhn auf ehrenamtlicher Basis mit Privatunterricht weiter. Sebahate hat schon große Fortschritte gemacht, den Dankesbrief in liebevollen Worten aber doch lieber von ihrer Cousine, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt, vom Albanischen ins Deutsche übersetzen lassen.

Vater arbeitet auf Wenthof

Auch Bardül gibt sich viel Mühe. Und er arbeitet: Stallarbeiten auf dem Wenthof, sieben Vormittage pro Woche. Bei Wind und Wetter fährt er mit dem Fahrrad hin. "Eine halbe Stunde hin, zehn Minuten zurück", wie er schmunzelnd zugibt. Der liebevolle Vater hat vollendete Manieren, hilft Besuchern in die Jacke und wartet zum Abschied höflich an der Tür. Er spielt mit den Kindern, während sich seine Frau an Sibylle Sauter lehnt. "Sie ist für mich wie eine Mama, sie hat ein gutes Herz", lobt Sebahate Sauter und bewundert deren Tatkraft. Die Frauen hier seien gut organisiert, stark und aktiv, fügt sie hinzu und betont, dass sie auch selbstständig leben möchte. Sie will arbeiten, vor allem für ihre Kinder. Ihr Traum ist "nicht Luxus, sondern der ganz normale Standard", wie sie sagt.

Ihre Zeit in Deutschland hat sie motiviert, das Leben im Kosovo mit einer großen Portion Eigeninitiative anzupacken, auch wenn es viele Schwierigkeiten zu überwinden gibt wie eine Wirtschaft, die am Boden liegt, hohe Arbeitslosigkeit und fehlende Sozial- und Krankenversicherung.

Zunächst werden die vier notgedrungen bei Bardüls Bruder, dessen Frau und den vier Kindern unterschlüpfen, wo noch die Mutter und ein Bruder wohnen. Und sich an eine wundervolle Zeit erinnern.