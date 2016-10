Epfendorf Viele Hände arbeiten für ein Ziel

Einiges an Kommunikationsmöglichkeiten war zu dieser Zeit weggebrochen. Das Cafe Bushart, die Metzgerei und das Lebensmittelgeschäft waren geschlossen worden und das Miteinander im Ort wurde immer schwieriger. Doch die Gruppe, die sich damals zusammensetzte, wollte nicht jammern, sondern Ideen sammeln, um wieder mehr Leben in die Dorfgemeinschaft zu bringen.

Gemeinsame Aktionen sollten organisiert werden, um das, was noch da war, zu erhalten und das Leben in Epfendorf für alle Einwohner wieder interessanter und lohnenswerter zu machen. Schon immer gab und gibt es engagierte Bürger, die einen großen Teil des noch existierenden Dorflebens beisteuern. Dazu gehört, die Blumenbeete zu pflegen, Ruhebänke in Stand zu halten oder Hand anzulegen, wo immer das nötig ist. Und dieses Potenzial sollte nun gebündelt und erweitert werden.

So gründeten die Frauen und Männer die Gruppe "Blüten-Beton". Unterschiedliche Helfer bringen die unterschiedlichsten und vielfältigsten Ideen, Talente und Meinungen in die Gruppe ein. Gemeinsam wird geplant und organisiert, gepflanzt und repariert.