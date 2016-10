Epfendorf-Trichtingen. Im Gottesdienst in Trichtingen haben sich die Grundschüler nicht nur mit ihren Gaben, sondern auch mit Tanz und Gesang und sogar auch in einer Schriftlesung eingebracht, um den Gottesdienst zu bereichern. Bei der ökumenischen Vesper brachte Pfarrer Albrecht Zepf den Sonnengesang des Franziskus den Gläubigen näher. Er dankte allen, die mit ihren Gaben den Erntealtar gestalten halfen, so dass schließlich ein schöner Trichtinger Altar entstanden ist.