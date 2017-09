Epfendorf Verwaltung von Grund auf erlernt

Epfendorf (cel). Catrin Hils ist 46 Jahre alt und arbeitet im Baurechtsamt der Stadt Sulz. "Ich habe das Verwaltungshandwerk von Grund auf gelernt", betonte sie mehrfach in ihrer Vorstellungsrede. Ihre Tätigkeit in der Sulzer Stadtverwaltung habe in ihr den Wunsch nach "mehr" geweckt. Sie versicherte, dass Epfendorf für sie kein Sprungbrett sei. "Hier will ich als Bürgermeisterin alt werden". Mit ihr wähle man Kontinuität. Gleichwohl werde sie nicht von ihrem Wohnort Böhringen nach Epfendorf ziehen, räumte sie ein. Hils bot an, bei regelmäßigen Bürgerstammtischen in allen Teilorten auf die Bürger "zu hören". Das bedeute jedoch nicht, dass sie Stammtischpolitik betreibe. Denn letztendlich sei der Gemeinderat das entscheidende Gremium, das über die Belange von Epfendorf mit seinen Teilgemeinden entscheide, betonte sie.