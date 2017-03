Epfendorf Unversehens echte Prachtexemplare

Epfendorf-Trichtingen. Unter der Regie von Klaus Arnold präsentierten die Schauspieler am Wochenende gleich vier Mal die schwäbische Komödie aus der Feder von Jasmin Leuthe und hatten mit dieser Stücke-Auswahl einmal mehr ins Schwarze getroffen.

Die drei Damen Vroni Eberle (Petra Berg), Mathilde Pfeifle (Rosmarie Kübler) und Marile Gruber (Waltraud Schnait) haben eine glänzende Geschäftsidee, die sogar zu einem tollen Erfolg wird. Die von ihnen gegründete "Agentur Schwabenpower" vermittelt Männer in zwei Kategorien. In der Abteilung "A" die Prachtexemplare zum Kennenlernen und Verlieben, in der Kategorie "B" die "Schaffer" deren Aufgabe es ist, Arbeiten jeglicher Art zu verrichten. In dieser Kategorie bieten die drei flotten Geschäftsführerinnen auch ihre Ehemänner Heiner Gruber (Reiner Weiss), Alfred Eberle (Markus Hils) und Franz Pfeifle (Klaus Arnold) an. Die Agentur floriert bis ein Neuzugang für die Abteilung "A" auftaucht.

Der Neue heißt Leo Kraufaller (Daniel Schaal) und die Geschäftsassistentin Heidi (Lena Schaal) ist sofort Feuer und Flamme. Sie will sich den flotten Burschen selbst angeln und verfrachtet ihn kurzerhand in die Kategorie "B". Damit das nicht auffällt verschiebt sie Franz, Alfred und Heiner in die Gruppe "A" und löst damit ein kunterbuntes Durcheinander aus.