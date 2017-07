Epfendorf Turniere stehen ganz im Zeichen der Jugend

Epfendorf-Harthausen. Am ersten Turniertag begannen die Jugendspiele der Bambini und der D-Junioren, der zweite Tag war – wie in den vergangenen Jahren schon zur Tradition geworden – eine Angelegenheit für die E-Junioren am Vormittag und die F-Junioren am Nachmittag. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr mit 34 Teams so viele wie nie zuvor eingefunden, was die Organisatoren aber auch an die Grenze des Durchführbaren brachte.

Den Veranstaltern zufolge bekamen die vielen Zuschauer an beiden Turniertagen tollen Fußballsport bei beständigem Wetter zu sehen.

Sieger bei den D-Junioren wurde die Mannschaft des FV Rotweiß Ebingen 1, die im Finale das Heimteam der SGM Harthausen 2 mit 4:1 bezwingen konnte. Im Spiel um Platz 3 war der FV Rotweiß Ebingen 2 mit 3:2 gegen den SV Spaichingen siegreich. Bei den Bambini wurde in einem Sechser-Feld jeder gegen jeden gespielt. Ergebnisse waren hier untergeordnet: Sieger wurden am Ende einfach alle, die mitgespielt hatten.