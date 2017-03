Mitten in den Aufbauarbeiten für das neue Stück befindet sich die Theaterspielgruppe Trichtingen. Sie führt viermal das Stück "Agentur Schwabenpower" auf. Die Aufführungen sind am Freitag und Samstag, 17. und 18. März, und am Sonntag, 19. März in der Trichtinger Turn- und Festhalle. Beginn der Vorstellungen ist am Freitag um 13.30 Uhr für Kinder und Senioren und um 19.30 Uhr, am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Saaleröffnung ist jeweils eineinhalb Stunden vor Aufführungsbeginn. Karten für die Aufführung gibt es ab sofort bei der Volksbank in Trichtingen, Telefon 07404/569. An der Abendkasse kostet die Karte acht Euro. Foto: Theatergruppe