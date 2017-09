Epfendorf Trichtingen hat nun ein Mitfahrbänkle

Epfendorf-Trichtingen. Der Ortsteil Trichtingen sei mit Busverbindungen nicht gerade gesegnet, und die nicht ausgebauten Radwegsverbindungen würden ihr übriges tun, um schlecht zur nächstliegenden Stadt Oberndorf mit einer gut ausgebauten Infrastruktur zu gelangen, so die Verantwortlichen vom Verein.

Der Zufall beschleunigte das Projekt, als der Verein von der Familie Henkel/Niemitz ein Bänkle bekam. Die Firma Mäder ersetzte das Holz, Mitglieder halfen, es zu renovieren, und die Farbe wurde von der Firma Berndt in Harthausen gespendet.

Nun steht es – mit einem gängigen Mitfahrbänkle-Schild versehen – unübersehbar an der Kreisstraße in Richtung Oberndorf. Jetzt liege es nur noch an den Auto- und Mitfahrern, das Projekt zu einer Institution im Dorf werden zu lassen, so die Ausschussmitglieder.