Epfendorf "Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum"

Welche Persönlichkeit ist Ihr Vorbild?

Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Ich selbst habe daher kein Vorbild. Ich versuche, die positiven Eigenschaften meiner Mitmenschen selbst umzusetzen.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Träume nicht Dein Leben, lebe Deinen Traum. Dieser Spruch begleitet mich, sobald ich das Haus verlasse und wenn ich abends nach Hause komme, werde ich wieder daran erinnert. Er ist auf einem Schild neben meiner Haustüre verewigt.

Welche Eigenschaft mögen Sie an sich selbst am meisten?

Ehrlichkeit. Das habe ich auch bereits in vielen persönlichen Gesprächen klar und deutlich gesagt.

Welche Eigenschaft mögen Sie an anderen gar nicht?

Übertriebenes Getue und Falschheit

Was ist ihr größter Fehler?

Man gebe Ihr ein Stichwort und lasse Sie reden - so hieß es schon in meiner Abi-Zeitung. Aber seither arbeite ich daran, nicht immer mit Erfolg. Ich bin aber auch nicht böse, wenn mein Redefluss gestoppt wird. Außerdem esse ich gerne Süßigkeiten, aber ich fühle mich wohl damit. "Wenn’s im Himmel keine Schokolade gibt, will ich da nicht hin" (ist jedoch nicht ernst gemeint).

Von welchem Beruf träumten Sie als Kind?

Prinzessin, wie vermutlich jedes Mädchen. Aber Bürgermeisterin kommt dem schon ziemlich nahe.

Welchen Traum wollen Sie sich noch erfüllen?

Wenn ich mich zur Ruhe setze, werde ich eine Weltreise unternehmen. Ansonsten werden Wünsche zeitnah erfüllt. Auf der Wunschliste steht als nächstes ein E-Bike.

Welches Buch lesen Sie gerade?

L eider komme ich nicht mehr zum Lesen, meiner Lieblingsbeschäftigung. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war "Iphigenie auf Tauris". Ich habe bei meinen Eltern die damals verhassten Reclam-Hefte mitgenommen und lese sie so nach und nach durch.

Musik welcher Band hören Sie am liebsten?

Ich singe am liebsten selbst und habe da keinen Favoriten.

Welches Auto fahren Sie?

Renault Megane Cabrio

Welchen Film würden Sie sich noch einmal ansehen?

Ich schaue jährlich in der Winterzeit "Drei Nüsse für Aschenbrödel". Das gehört für mich zu Weihnachten wie "Dinner for One" zu Silvester.

Welche Internet-Seite klicken Sie am häufigsten an?

Schwarzwälder Bote (weil das Verbreitungsgebiet meiner Ausgabe beschränkt ist, und mich dennoch Beiträge anderer Orte interessieren), Facebook und Google

Was essen Sie am liebsten?

Es gibt kein Lieblingsgericht. Es kommt auf die Stimmung und das Lokal an. Ich esse gerne Sushi, Pizza, rotes Thai-Curry, Cordon bleu mit Kroketten ... Im Sommer freue ich mich, wenn mein Mann grillt und leckere Salate und Gemüse frisch aus dem Garten auf den Teller kommen

Was ist Ihr Hobby?

Lesen, Singen, Schwimmen (bisher am liebsten in der Mittagspause im Freibad)

Welche Eigenschaften sollte ein Bürgermeister auf jeden Fall haben?

Bürgernähe, Freundlichkeit, kommunikativ sein, zuhören können, auf dem Boden bleiben

Und welche Eigenschaften sollte ein Bürgermeister auf gar keinen Fall haben?

Arroganz, Selbstverliebtheit, Überheblichkeit Die Fragen stellte Marcella Danner.

Catrin Hils ist 46 Jahre alt. Geboren ist sie in Giengen an der Brenz. Die Verwaltungsfachkraft lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann in Böhringen.