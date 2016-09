Epfendorf Tierischer Spaß mit Ball und Hund Karlchen

Auf dem Sportplatz warteten bereits Thorsten Sackmann und Uli Schmidt-Haase samt Labrador-Mischlingsrüde Karlchen mit vielen bunten Aufbauten auf die Ferienkinder. Dabei hatten sie viel Kreativität bewiesen und das übliche Sportequipment noch um Bierbänke, umgestülpte Eimer im Sand der Sprunggrube und Kegel aus Wasserflaschen ergänzt.

Geschicklichkeit war gefragt, als es galt, beim Fußball-Minigolf sechs Stationen mit dem Ball zu bewältigen. Anschließend traten die Jungen in zwei Staffeln beim Spaß-Biathlon gegeneinander an und entwickelten viel Ehrgeiz, den Parcours in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen.

Tierischen Spaß bereitete die erste Etappe, die je nach Losentscheid als hüpfender Frosch, auf allen Vieren als Elefant, als Ameise oder rollender Igel zurückgelegt werden musste. Mit Eierlaufen, Kegeln und Prellen ging es weiter, bis vor dem Zieleinlauf noch ein gezielter Wurf mit dem Reflexball in eine Plastikwanne absolviert werden musste.