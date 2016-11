Epfendorf Spitzenreiter im Dienste des Herrn

Alle Gäste hatten die Möglichkeit, an einem Quiz teilzunehmen: "Wie viele Menschen arbeiten ehrenamtlich für die Remigiuskirche?" Diese Zahl galt es zu schätzen. Spätestens beim nächsten Programmpunkt wurde klar, dass es viele sein müssten. Moni Fischer und Hanni Bentele hatten auf alle Gruppen einen Vierzeiler gereimt. Während ihres Vortrags erhoben sich die angesprochenen Mitglieder von ihren Plätzen; so konnte jeder im Saal sehen, wer welchen Dienst tut. Von A wie Adventsweg bis W wie Weihnachtskinderkirche wurden 29 Gruppen aufgerufen. Als Spitzenreiter tun in der Seelsorgeeinheit 142 Männer und Frauen in 29 Gruppen Dienst in der katholischen Kirchengemeinde.

Alexander Keller und Ingrid Holzer hatten richtig geschätzt und durften sich über eine Kerze freuen.

Als kleine Aufmerksamkeit und zur Freude aller überreichten die Kirchengemeinderätinnen jedem Gast ein kleines Präsent mit der Aufschrift "Ich gehöre zu Gottes Bodenpersonal". Doch damit nicht genug. Die Brote, die in der Kirche mit Rosen geschmückt worden waren, wurden noch an die Teilnehmer verteilt. Alle Geburtstagskinder eines jeden Monats durften sich aufrichten; wer als erster oder am Ende Geburtstag hatte, durfte einen Laib samt Rose mitnehmen.