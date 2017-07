Epfendorf Sorgsam gepflegtes Wachstum

Großräumig und übersichtlich gestaltet präsentierte sich das Unternehmen, das vor 70 Jahren gegründet wurde und jetzt in neue Räume gezogen ist. Derzeit hat die Firma 15 Mitarbeiter.

Um erfolgreich sein zu können, gehöre eine gut durchdachte Firmenphilosophie dazu. Unzufrieden zeigte Schmid sich über das viel zu langsame Internet. "Da müssen wir zulegen", gab Kauder zu. Im Übrigen gab es kein Klagen und kein Jammern – im Gegenteil. Frank Schmid zeichnete ein durch und durch optimistisches und positives Bild seines Geschäftsfeldes.

Persönlicher Kontakt und partnerschaftlicher Umgang mit den Kunden: Das alles gehöre dazu, wenn man den Erfolg einfahren wolle, den das in der dritten Generation befindliche Unternehmen sein Eigen nennen kann. Teilweise seien auch "mutige Entscheidungen" getroffen worden, merkte Kauder in Bezug auf die einzelnen Wachstums- und Erweiterungsphasen an.