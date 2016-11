Epfendorf Sitzungssaal wird zum Büffetraum

Epfendorf. Wo sonst in oft stundenlangen Sitzungen Probleme gewälzt werden, herrschte eine wohltuend entspannte Atmosphäre, bei der sich die Senioren sichtlich wohl fühlten.

Die Besucher nutzten die Möglichkeit der Kommunikation, die in Epfendorf durch den Wegfall der Nahversorgung doch Schaden genommen hat, um an ansprechend gedeckten Tischen und einem Frühstücksbüffet, bei dem es an nichts fehlte, in lockerer Runde ein Schwätzchen zu halten, Erinnerungen auszutauschen oder sich ganz einfach zu freuen, Bekannte und Freunde auch aus den anderen Ortsteilen mal wieder zu treffen. Viele hatten den Sitzungssaal des Rathauses noch nie gesehen und lobten die Gestaltung des hellen und freundlichen Raumes.

Ab sofort fester Termin