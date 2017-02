Epfendorf Seltener Schatz der evangelischen Gottesdienstkultur

Gefeiert wird dieser Gottesdienst ab 18.30 Uhr nicht in der Trichtinger Kirche, sondern – in der Hoffnung auf eine extra große Gemeindebeteiligung – in der großen St. Martinskirche in Irslingen. Diese liegt zwar innerhalb des Gemeindegebietes, ist aber eine der katholischen Kirchen der Seelsorgeeinheit Dietingen.

Eine Bachsche Kirchenkantate im vorgesehenen Kontext – dem Gottesdienst – zu hören, vertiefe das Verständnis der Heiligen Schrift und die Erbauung der Gemeinde und erhöhe das Lob des gnädigen Gottes, heißt es in der Mitteilung. Sie stelle aber auch eine Seltenheit in kleineren Gemeinden dar. Ein Schatz der evangelischen Gottesdienstkultur, der so nicht oft zu heben sei. Dass aber so etwas in einer Dorfgemeinde möglich sei und man nicht nach Stuttgart, München oder sonst wo hin fahren müsse, um dies zu erleben, erfordere eine Beteiligung über die Grenzen einer Dorfgemeinde hinaus. Was die Gottesdienstgemeinde und die Musiker betreffe.

Denn gut ausgebildete und professionelle Musiker für eine kleine und vielleicht wenig prestigeträchtige Aktion zu gewinnen, sei nicht einfach, weiß Pfarrer Alexander Beck.