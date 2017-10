Epfendorf. Herbstlich war es die vergangenen Tage schon. So langsam wird es Zeit für die Kirbe. Beim Albverein Epfendorf findet die kleine Kirbe an der Hütte in diesem Jahr am Samstag, 7. Oktober, ab 14.30 Uhr statt. Neben dem herbstlichem Speiseangebot wie Zwiebel- und Apfelkuchen werden Rüben bereitstehen, die laut Albverein zu schaurig schönen Rübengeistern geschnitzt werden möchten. Kinder und Erwachsene sind dazu eingeladen und sollten Schnitzwerkzeug wie Messer, Löffel und wenn nötig auch Akku-Bohrer mitbringen. Auch eine Kerze oder ein Teelicht sowie Kabelbinder oder eine dicke Schnur werden benötigt. Das Schau-Mosten mit Siegfried Bantle und seiner alten Handpresse fällt in diesem Jahr der mangelnden Apfelernte zum Opfer und kann deshalb ausnahmsweise nicht stattfinden.