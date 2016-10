Epfendorf Saat fängt an, Früchte zu tragen

Die Gewerbeflächen im Raum Stuttgart seien sehr teuer oder belegt, sodass man zunehmend in die Dörfer an den Autobahnen ausweiche, erklärt Bürgermeister Boch den Erfolg. Allerdings müsse man auch mit den Bürgern in den Dialog treten, da durch mehr Unternehmen auch der Güterverkehr zunehme. Dies ist gestern Abend in einer Bürgerversammlung geschehen.

Vor allem nach den Diskussionen um die Transporte des Stuttgart-21-Aushubs durch Trichtingen müsse man die Bevölkerung mitnehmen. Damals hatte sich Widerstand gegen die hohe Anzahl an LKWs in den Straßen geformt. Die Situation konnte aber mit dem Bau einer zusätzlichen Autobahnausfahrt verbessert werden, berichtet der Bürgermeister. Ansonsten sei die Gemeinde gut mit Ärzten, einer Grundschule mit Ganztagesangebot und Kindergärten aufgestellt. Ein Lebensmittelladen fehle jedoch seit einigen Monaten. Der Versuch, ein Landmarktkonzept zu etablieren, schlug fehl. Grund hierfür sei fehlender Rückhalt bei der Bevölkerung gewesen. Das Potential für einen wirtschaftlichen Laden sei auf alle Fälle vorhanden, ist der Bürgermeister überzeugt.