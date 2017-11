Epfendorf (jc). Die Schließung des Lebensmittelgeschäfts "Rees" beschäftigt die Epfendorfer immer noch – das machte eine Bürgeranfrage in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Mancherorts heiße es, der Gemeinderat habe geschlafen, berichtete der Bürger. "Die Umsätze haben einfach nicht gestimmt", antwortete Gemeinderat Jürgen Behr darauf. Johannes Sauter ergänzte, dass der Gemeinderat häufig versucht habe, die Situation zu ändern. "Die Ansiedlung eines Einkaufsladens nehmen wir 2018 in Angriff. Generell gilt es, die Leerstände in Epfendorf zu beseitigen", meinte Bürgermeister Mark Prielipp dazu.