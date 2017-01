Epfendorf Peter Boch will OB in Pforzheim werden

Mit gerade mal 36 Jahren hat Peter Boch schon einen beachtlichen Werdegang vorzuweisen. 2011 eroberte er das Epfendorfer Rathaus quasi im Sturm – holte im ersten Wahlgang gleich 65,22 Prozent der Stimmen. Und das als Quereinsteiger ohne Verwaltungsausbildung. Nun möchte der Bürgermeister auf der Leiter nach oben die nächste Stufe erklimmen. Fast scheint es, als ob er gleich die übernächste in Angriff nimmt. Als Kandidat der CDU fordert er den Pforzheimer Amtsinhaber, Oberbürgermeister Gert Hager, heraus.

Dabei zog es den dreifache Familienvater zunächst eigentlich nicht auf die politische Bühne, sondern auf die Bretter, die Welt bedeuten. Geboren in Waldshut-Tiengen strebte Boch als Jugendlicher eine Karriere als Bühnentänzer an. Er besuchte die renommierte John-Cranko-Schule in Stuttgart. Eine längere Verletzungspause zwang ihn jedoch mit 17 Jahren zum Umdenken, wie er erklärt. Peter Boch wurde Polizist und arbeite unter anderem in der Drogenfahndung. Erste Kontakte zur Politik knüpfte er, als er zum Personenschutzkommando der Landesregierung wechselte. Als Leibwächter von Günther Öttinger und später von Stefan Mappus war er ganz nah dran an jenen, die die Geschicke des Landes bestimmten.

Schon sein Entschluss, sich zum Polizisten ausbilden zu lassen, war geprägt von dem Wunsch, Menschen zu helfen und sich in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, betont Boch. Das motiviere ihn auch heute noch zu seinem politischen Engagement.